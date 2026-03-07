வார பலன்கள் - மீனம்

பொறுமையுடனும் பொறுப்புடனும் உங்கள் கடமைகளை ஆற்றி வெற்றி பெறுவீர்கள். பயணங்களால் நன்மை உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளைக் கவருவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் லாபம் அடைவீர்கள்.
விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தினால் கூடுதல் வருமானத்தைக் காண்பீர்கள். அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக் கட்சியினருடன் நட்புடன் இருப்பீர்கள்.
கலைத்துறையினர் விழிப்புடன் இருந்து ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்ப ஒற்றுமையைப் பேணிக் காப்பீர்கள். மாணவர்களிடம் ஆசிரியர்கள் கனிவாகப் பழகுவார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மார்ச் 07, 08.
