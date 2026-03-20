வார பலன்கள் - கன்னி
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Updated On :20 மார்ச் 2026, 10:35 am
வார பலன்கள்
பெற்றோருக்கு உதவிகளைச் செய்வீர்கள். உடன்பிறந்தோர் உங்கள் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் கிடைத்த பதவி உயர்வில் கடின உழைப்பை மேற்கொள்ள வேண்டிவரும். வியாபாரிகள் விழிப்புடனிருந்து வியாபாரத்தை நடத்துவீர்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைகளை நல்லபடி முடித்துக்கொடுப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப்பணியில் சுறுசுறுப்புடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு பயணங்களால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
பெண்களின் கோரிக்கைகளை கணவர் நிறைவேற்றுவார். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மார்ச் 21, 22.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...