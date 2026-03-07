வார பலன்கள் - கன்னி

ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். பெற்றோருக்கு மருத்துவச் செலவுகள் குறையும். குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் கைகூடும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவீர்கள். விவசாயிகளின் தனித்தன்மை வெளிப்படும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு தொண்டர்களின் நட்பும், ஆதரவும் நன்றாக இருக்கும். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள். பெண்களின் கௌரவம், அந்தஸ்து குடும்பத்தில் உயரும். மாணவர்களுக்கு சக மாணவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
