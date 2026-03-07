Dinamani
தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களுடன் ராகுல் கலந்துரையாடல்!வீட்டில் தங்க அனுமதி வேண்டும்! நீதிமன்றத்தில் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா இடைக்கால மனு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!திருச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க தொண்டர்களுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் அழைப்பு!5 நாள்களுக்குப் பிறகு தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 720 உயர்வு!அதிரடியாக வீட்டு உபயோக, வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை உயர்வு!சமையல் எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்க மத்திய அரசு அவசரகால உத்தரவு
/
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கன்னி

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

News image
வார பலன்கள்
Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:21 am

கே.சி.எஸ். ஐயர்

ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். பெற்றோருக்கு மருத்துவச் செலவுகள் குறையும். குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் கைகூடும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வுகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவீர்கள். விவசாயிகளின் தனித்தன்மை வெளிப்படும்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு தொண்டர்களின் நட்பும், ஆதரவும் நன்றாக இருக்கும். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள். பெண்களின் கௌரவம், அந்தஸ்து குடும்பத்தில் உயரும். மாணவர்களுக்கு சக மாணவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

வார பலன்கள் - ரிஷபம்

வார பலன்கள் - ரிஷபம்

வார பலன்கள் - கன்னி

வார பலன்கள் - கன்னி

வார பலன்கள் - கன்னி

வார பலன்கள் - கன்னி

வார பலன்கள் - கன்னி

வார பலன்கள் - கன்னி

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு