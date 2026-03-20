வார பலன்கள் - விருச்சிகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Updated On :20 மார்ச் 2026, 10:40 am
தொழிலை நேர்வழியாக நடத்துவீர்கள். யோகா, பிராணாயாமம் போன்றவற்றைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பயணங்களைச் செய்வீர்கள். வியாபாரிகள் விலையைக் குறைத்து விற்காத பொருள்களை விற்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு புழு, பூச்சிகளின் பாதிப்பு எதுவுமே ஏற்படாது.
அரசியல்வாதிகள் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப செயல் திட்டங்களை மாற்றிக் கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய வருவாயைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மார்ச் 25, 26.
