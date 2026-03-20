வார பலன்கள் - மகரம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Updated On :20 மார்ச் 2026, 10:42 am
உங்கள் கடமைகளை சரியாகச் செய்வீர்கள். உங்கள் உடல் உழைப்பு வீண் போகாது. வெளியில் கொடுத்திருந்த பணம் திரும்ப வந்து சேரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் கடினமாக உழைத்து நற்பெயரெடுப்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கடன்கள் கட்டுக்குள் இருக்கும். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் விவேகமாகப் பணியாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் மகிழ்ச்சி தரும் ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகள் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...