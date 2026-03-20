வார பலன்கள் - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
Updated On :20 மார்ச் 2026, 10:45 am
வார பலன்கள்
முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய வண்டி, வாகனங்களை வாங்குவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் வேலைகளை சக ஊழியர்கள் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் கடையை அழகுபடுத்தி வாடிக்கையாளர்களைக் கவருவீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் பயனடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளை கட்சி மேலிடம் கெளரவப்படுத்தும். கலைத்துறையினர் முக்கிய பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.
பெண்கள் பெற்றோருக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள். மாணவர்கள் தங்கள் குறைகளைத் திருத்திக் கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...