வார பலன்கள் - துலாம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:19 pm
அரசு சார்ந்த பணிகளில் இருந்த தாமதம் நீங்கும். புத்துணர்ச்சியுடன் காணப்படுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்பார்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளைக் கலந்தாலோசித்த பிறகே புதிய முதலீடுகளைச் செய்வார்கள். விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர்களைப் பயிரிட்டு லாபம் அடைவார்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் சிறப்பாகச் செயலாற்றுவார்கள். கலைத்துறையினரின் தன்னம்பிக்கை கூடும். பெண்களின் பேச்சை கணவர் கேட்டு நடப்பார். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்வார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
