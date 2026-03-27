வார பலன்கள் - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:20 pm
உஷ்ணம் சம்பந்தமான உடல் உபாதைகள் தோன்றி மறையும். இல்லத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்கள் ஒத்துழைப்பு தருவார்கள். வியாபாரிகளுக்கு விற்பனை சூழ்நிலை சாதகமாக இருக்கும். விவசாயிகளின் பொருள்களுக்கு சந்தையில் மதிப்பு கூடும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு மேலிடத்தில் ஆதரவு பெருகும். கலைத்துறையினருக்கு ரசிகர்களின் ஆதரவு சிறப்பாகத் தொடரும்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் நிம்மதியும் கூடும். மாணவர்கள் தக்க உடற்பயிற்சிகளைச் செய்து ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - மார்ச் 27, 28, 29.
