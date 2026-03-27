வார பலன்கள் - மகரம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:21 pm
வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். உற்றார் உறவினர்கள் வழியில் மன நிம்மதி கூடும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெற முடியாமல் போகும். வியாபாரிகள் விற்பனையில் புதிய யுத்திகளைப் புகுத்துவார்கள். விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் உரங்கள் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களிடம் காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வார்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர் மன்றங்களுக்குச் செலவு செய்ய நேரிடும்.
பெண்கள் ஆரோக்கிய விஷயங்களில் கவனமாக இருப்பார்கள். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டுதல் உறுதுணையாக அமையும்.
சந்திராஷ்டமம் - மார்ச் 30, 31.
