வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

News image
Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:40 am

கே.சி.எஸ். ஐயர்

புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பணப்பழக்கம் நன்றாக இருக்கும். புதிய சேமிப்புகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த ஊதிய உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் அகலக்கால் வைக்காதீர்கள்.

விவசாயிகள் விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள். அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சியில் சிறப்பான பதவிகள் கிடைக்கும்.

கலைத்துறையினர் மனதுக்கினிய பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். பெண்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் தேர்வில் முதலாவதாக வருவார்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

