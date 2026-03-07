Dinamani
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மிதுனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

வார பலன்கள்
7 மார்ச் 2026, 10:15 am

கே.சி.எஸ். ஐயர்

வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். உடல் உபாதைகள் நீங்கும். போட்டிகளில் வெற்றி காண்பீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சுறுசுறுப்புடன் அலுவலகத்தில் சுழன்று வேலை செய்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்குக் கூட்டாளிகளால் நன்மை உண்டாகும்.

விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை நாடிச் செல்வீர்கள். அரசியல்வாதிகள் மீது இருந்த அவப்பெயர் நீங்கும்.

கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களின் எண்ணங்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பீர்கள். பெண்களுக்கு சேமிப்பு தொடர்பான புதிய சிந்தனைகள் உண்டாகும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பேச்சுக்கு மதிப்பளித்து நடந்து கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

