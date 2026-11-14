ஹோமத்தில் காசு போடலாமா? போட்ட காசைத் திரும்ப எடுக்கலாமா? ஜோதிட விளக்கம்!
ஹோமத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் பொருள்களின் முக்கியத்துவம் பற்றி..
ஹோமம்
ஹோமம் என்பது இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் புனிதமான வேள்வியாகும். அக்னியைத் தெய்வீக சக்தியாகப் போற்றி, மந்திரங்கள் ஓதியபடி பல்வேறு புனிதப் பொருள்களை அதில் அர்ப்பணிக்கிறோம். இவ்வாறு அர்ப்பணிக்கப்படும் பொருள்கள் ஆஹுதிகள் எனப்படுகின்றன.
ஹோம குண்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் பொருள்கள் வெறும் பொருள்களாகக் கருதப்படுவதில்லை. அவை நமது பக்தி, நம்பிக்கை, சரணாகதி மற்றும் மனப்பூர்வமான வேண்டுதல்களின் அடையாளங்களாக விளங்குகின்றன.
ஹோமங்கள் எத்தனை வகைப்படும்?
ஹோமங்கள் பொதுவாக வைதீக முறை, ஆகம முறை, சாக்த முறை, சாந்தி மற்றும் பரிகார ஹோமங்கள் எனப் பல்வேறு வழிமுறைகளில் நடத்தப்படுகின்றன.
1. வைதீக முறை ஹோமம்
வேத மந்திரங்களின் அடிப்படையில் நடத்தப்படும் ஹோமங்கள் வைதீக ஹோமங்கள் எனப்படுகின்றன. இம்முறையில் அக்னி பகவான் தேவர்களுக்குத் தூதுவராகக் கருதப்படுகிறார்.
'அக்னிம் தூதம் வ்ருணீமஹே' என வேதம் அக்னியின் தூதுவர் தன்மையைப் போற்றுகிறது. அதாவது, நாம் எந்தத் தெய்வத்தை நினைத்து ஹோமம் செய்கிறோமோ, அந்தத் தெய்வத்திடம் நமது ஆஹுதிகளைக் கொண்டு சேர்க்கும் தெய்வீகத் தூதுவராக அக்னி பகவான் விளங்குகிறார்.
இம்முறையில் சமித்து, நெய் (ஆஜ்யம்), அன்னம் போன்ற குறிப்பிட்ட பொருள்களும், ஹோம விதிகளுக்கு ஏற்ப அறுகம்புல், எள், நெல் போன்றவையும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
2. ஆகம மற்றும் சாக்த முறை ஹோமம்
ஆகம மற்றும் சாக்த மரபுகளில் நடைபெறும் சில ஹோமங்களில் அக்னியில் இறைவனை ஆவாஹனம் செய்து வழிபடுவது வழக்கமாக உள்ளது. இறைவனே அக்னி வடிவில் எழுந்தருளி, பக்தர்கள் சமர்ப்பிக்கும் ஆஹுதிகளை ஏற்றுக்கொள்வதாக ஐதீகம்.
இந்த வழிபாட்டு முறைகளில் வஸ்திரம், புஷ்பம், பழங்கள், நைவேத்தியப் பொருள்கள், மூலிகைகள் போன்றவை சம்பந்தப்பட்ட ஹோம விதிகளுக்கு ஏற்ப சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. இறுதியில் பூர்ணாஹுதியும் செய்யப்படுகிறது.
ஹோம குண்டத்தில் காசுகளைப் போடலாமா?
ஹோமத்தின்போது சிலர் தங்கம், வெள்ளி, நாணயங்கள் மற்றும் சில்லறைக் காசுகளைப் பூர்ணாஹுதியுடன் சேர்த்துச் சமர்ப்பிப்பதைப் பார்க்கிறோம். ஆனால், ஹோமத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் பொருள்கள் அந்தந்த ஹோமத்தின் சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப இருக்க வேண்டும்.
ஆபரணம் சமர்ப்பயாமி என்று கூறப்படும் வழிபாட்டு முறைகளில் தங்கம், வெள்ளி போன்ற உலோகப் பொருள்களைச் சமர்ப்பிக்கும் வழக்கங்கள் சில மரபுகளில் உள்ளன. ஆனால் இரும்பு, நிக்கல் போன்ற எளிதில் எரியாத உலோகங்களையும் கலப்பு உலோக நாணயங்களையும் ஹோம குண்டத்தில் இடுவது பொருத்தமானதல்ல.
ஹோமத்தில் இடப்படும் ஒவ்வொரு பொருளும் அக்னிக்கு ஏற்றதாகவும், குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு முறைக்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்க வேண்டும். பணம் அல்லது சில்லறைக் காசுகளை ஹோம குண்டத்தில் இடுவது எல்லா ஹோமங்களுக்கும் பொதுவான சாஸ்திர விதி என்று கூற முடியாது. எனவே, இத்தகைய பழக்கத்தைத் தவிர்ப்பதே சிறந்தது.
ஹோம குண்டத்தில் போட்ட காசுகளைத் திரும்ப எடுக்கலாமா?
ஒருமுறை இறைவனுக்கு ஆஹுதியாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பொருளை மீண்டும் நமது உபயோகத்திற்காக எடுத்துக்கொள்வதைத் தவிர்ப்பதே மரபின் அடிப்படையான கருத்தாகும்.
சிலர் ஹோமத்தில் போடப்பட்ட காசுகளை எடுத்துத் தங்களுடைய பணப்பெட்டியில் வைத்துக்கொண்டால் செல்வம் பெருகும் என்றும், வீட்டில் வைத்தால் லட்சுமி கடாட்சம் கிடைக்கும் என்றும் நம்புகிறார்கள். ஆனால், ஹோமத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட காசுகளைத் திரும்ப எடுத்து வைத்துக்கொள்வதற்கு எல்லா மரபுகளிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சாஸ்திர ஆதாரம் இல்லை.
தெரியாமல் காசுகளை ஹோமத்தில் போட்டிருந்தால், அவற்றைத் தாமாகவே எடுத்துக்கொள்ளாமல், அந்த ஹோமத்தை நடத்தும் புரோகிதரிடம் உரிய வழிமுறையைக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்வது நல்லது.
ஹோமத்தின் உண்மையான பிரசாதம் எது?
ஹோமம் நிறைவடைந்த பின்னர் கிடைக்கும் ஹோம பஸ்மம், அதாவது புனிதமான சாம்பல், இறைவனின் பிரசாதமாகக் கருதப்படுகிறது.
ஹோமத்தின் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப பெறப்படும் பஸ்மத்தைப் புரோகிதரின் அறிவுரையுடன் நெற்றியில் ரக்ஷையாக இட்டுக்கொள்ளலாம். சில மரபுகளில் அதனை மஞ்சள் துணியில் கட்டி வீட்டின் வாசலில் வைப்பதும் வழக்கமாக உள்ளது.
ஆன்மிகத் தத்துவம்
ஹோம குண்டத்தில் நாம் சமர்ப்பிப்பது பொருள்களை மட்டுமல்ல; நம்மிடமுள்ள அகங்காரம், கோபம், பொறாமை, தீய எண்ணங்கள் போன்றவற்றையும் இறைவனிடம் அர்ப்பணிப்பதாகும்.
ஹோமத்தின் உண்மையான பலன் பொருள்களின் மதிப்பில் இல்லை; நாம் செலுத்தும் பக்தியிலும், நம்பிக்கையிலும், மனத்தூய்மையிலும் இருக்கிறது. எனவே, ஹோம குண்டத்தில் எதை வேண்டுமானாலும் காணிக்கையாகப் போடாமல், அந்தந்த ஹோமத்தின் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப புரோகிதரின் வழிகாட்டுதலுடன் பொருள்களைச் சமர்ப்பிப்பதே சிறந்தது. அர்ப்பணிப்பில் பொருளைவிட மேலானது தூய்மையான பக்தியும் முழுமையான சரணாகதியுமே!
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Is it appropriate to offer money during a *homa* (ritual fire ceremony)? Can the money offered be taken back? An astrological explanation!
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