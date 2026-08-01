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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:21 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், சுபிட்சமும் உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியமும் அற்புதமாக அமைந்து பலமும், வளமும் அதிகரிக்கும். பணவரவுகள் தாராளமாக அமைவதால் குடும்பத்தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகும். உற்றார்- உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சிதரக்கூடிய சம்பவங்கள் நடைபெறும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 7,8

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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