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தினப் பலன்கள்

தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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தனுசு - தனுசு

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:30 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று மனதில் இருந்த கவலை நீங்கி நிம்மதி கிடைக்கும். வெளியூர் பயணம் அதன் மூலம் அலைச்சல் உண்டாகலாம்.கூட்டாளிகளின் ஒற்றுமையான செயல்பாடுகளால் அபிவிருத்தியைப் பெருக்கிக்கொள்ள முடியும். பயணங்களால் அனுகூலம் இருக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குத் தடைப்பட்ட பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும். உடன்பணிபுரிபவர்களின் ஒத்துழைப்புகளால் வேலைப்பளு குறையும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: ஆரஞ்சு, வெளிர் பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 8

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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