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தினப் பலன்கள்

தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (30.07.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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தனுசு - தனுசு

Updated On :29 ஜூலை 2026, 6:16 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கடன் பிரச்சனை குறையும். கல்வியில் வெற்றி கிடைக்கும். நினைத்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதில் வேகம் காட்டுவீர்கள். சகோதரர் வழியில் நன்மை உண்டாகும். எதையும் மனோ தைரியத்துடன் செய்து முடிப்பீர்கள். வீடு தொடர்பான பணிகள் விரைந்து நடக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை, மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5, 7

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (30.07.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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