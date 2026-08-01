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தினப் பலன்கள்

மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026)

மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மீனம் - மீனம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:33 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று காரணமே இல்லாமல் வீண் பழி சுமக்க நேரிடும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் தோன்றி மருத்துவச் செலவுகளை உண்டாக்கும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களும் அடிக்கடி உடல்நிலை பாதிப்புகளை எதிர்கொள்வார்கள். தூக்கமின்மை, உடல்நிலையில் சோர்வு, ஞாபக மறதி, மந்தமான நிலைகள் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 7

Summary

மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil

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