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தினப் பலன்கள்

தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (05.08.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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தனுசு - தனுசு

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 6:16 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உங்கள் பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்ததில் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பவங்கள் நடைபெறும். பிரிந்த உறவினர்களும் தேடிவந்து நட்புக்கரம் நீட்டுவார்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பான முன்னேற்றத்தை அடைவார்கள்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: வெண்மை, பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (05.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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