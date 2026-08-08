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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (08.08.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 5:42 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று உங்களின் முன்கோபத்தைக் குறைத்துக்கொண்டு எதிலும் சிந்தித்துச் செயல்படுவதும், பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பதும் நல்லது. எந்தவொரு காரியத்திலும் அதன் முழுப்பலனை அடையமுடியாமல் தடைகள் உண்டாகும். கொடுக்கல்- வாங்கலிலும் வீண் விரயங்களைச் சந்திப்பீர்கள்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 9

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (08.08.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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