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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (05.08.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 6:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று கொடுக்கல்- வாங்கலும் சரளமான நிலையில் நடைபெறும். பெரிய தொகையைக்கூட எளிதில் ஈடுபடுத்தி லாபம் காணமுடியும். குடும்ப ஒற்றுமை சிறப்பாக இருக்கும். எதிர்பாராத பணவரவுகளால் உங்களின் வாழ்க்கைத்தரம் உயரும். தெய்வ தரிசனங்களுக்காக பயணங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: பச்சை, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 7

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (05.08.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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