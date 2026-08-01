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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பணவரத்து திருப்தி தரும். ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவு இருப்பது கடினம். குடும்பத்தில் சிறுசிறு வாக்குவாதங்கள் உண்டாகி ஒற்றுமைக் குறைவுகளை ஏற்படுத்தும். சுபகாரிய முயற்சிகள் சில தடைகளுக்குப்பின் கைகூடும். பொருளாதாரநிலை ஓரளவுக்கு திருப்தியளிப்பதாக இருந்தாலும் வரவுக்குமீறிய செலவுகளையும் எதிர்கொள்ள நேரிடும்

அதிர்ஷ்டநிறம்: மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 4

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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