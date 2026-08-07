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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 6:03 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று உடனிருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு தகுதிக்கேற்ற வேலை அமைவதில் தடைகள் உண்டாகும். உடல்நிலையில் சிறுசிறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும் பெரிய கெடுதல்கள் உண்டாகாது. குடும்பத்தில் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களால் மனசஞ்சலம் தோன்றினாலும் ஒற்றுமை குறையாது.

அதிர்ஷ்டநிறம்: மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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