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தினப் பலன்கள்

தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (08.08.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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தனுசு - தனுசு

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 5:59 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று எதிலும் எதிர்நீச்சல்போட்டே முன்னேற வேண்டி இருக்கும். உடல்நிலையில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் தோன்றும். அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்களது சாமர்த்தியமான பேச்சால் எல்லாவற்றையும் திறம்பட செய்து முடித்து பாராட்டு கிடைக்க பெறுவார்கள்.

குடும்பத்தில் உள்ளவர்களும் சாதகமின்றியே இருப்பார்கள். மனைவிவழியில் மருத்துவச்செலவுகள் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, வெளிர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 6

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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