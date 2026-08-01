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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (15.08.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 6:14 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று புத்திரவழியில் வீண்கவலைகள் ஏற்படும். பணிபுரியும் பெண்களுக்கு உயரதிகாரிகளின் கெடுபிடிகள் அதிகரித்து மனநிம்மதி குறையும். கடன் அதிகரிக்கும். அடுத்தவர்களுக்காக எந்த பொறுப்பையும் ஏற்காமல் இருப்பது நல்லது. மற்றவர்களுக்காக வீண் அலைச்சல், செலவு செய்ய வேண்டி இருக்கும். அரசியல் வாதிகள் முடிந்தவரை மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்றுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (15.08.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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