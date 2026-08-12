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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.08.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 5:50 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகள் தேடிவரும். உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகள் கிட்டும். பயணங்களால் அனுகூலம் உண்டாகும். தொழிலில் சக பணியாளர்களிடம் கவனமாக பழகுவது நல்லது. குடும்பத்தில் திடீர் குழப்பம் ஏற்பட்டு நீங்கும். கணவன், மனைவிக்கிடையே வாக்குவாதம் உண்டாகலாம் கவனம் தேவை. பிள்ளைகள் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் நீலம், மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 6

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (12.08.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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