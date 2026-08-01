மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (15.08.2026)

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இன்று குடும்பத்தில் கலகலப்பு இருக்கும். உடல்நிலையிலும் தேவையற்ற பாதிப்புகள் உண்டாகி மருத்துவச்செலவுகளை ஏற்படுத்தும். உத்தியோகரீதியாக மேற்கொள்ளும் பயணங்களாலும் அலைச்சல், டென்ஷன், உடல்சோர்வு ஏற்படும். புத்திரவழியில் வீண்செலவுகள் உண்டாகி மனநிம்மதி குறையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5
Summary
மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (14.08.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil
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