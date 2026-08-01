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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (16.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 4:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று டென்ஷன் குறையும். உடல் ஆரோக்கியம் உண்டாகும். விரும்பியபடி காரியங்கள் நடக்கும். நீண்ட தூர தகவல்கள் நல்ல தகவல்களாக இருக்கும். உங்களுடைய புகழ், பெருமை யாவும் உயரும். உடல்நலம் அற்புதமாக அமையும். மனைவி, பிள்ளைகளும் மகிழ்ச்சியுடனேயே இருப்பார்கள். எந்தவித மருத்துவச் செலவுகளும் இல்லாது இருக்கும். கவலை வேண்டியதில்லை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 7

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (16.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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