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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (15.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 6:25 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று எதிலும் சற்று நிதானமாகச் செயல்படுவது நல்லது. தனவரவுகள் திருப்தி அளிப்பதாக இருந்தாலும் வரவுக்குமீறிய செலவுகளை ஏற்படுத்தும். கொடுக்கல்-வாங்கலில் பெரிய தொகை ஈடுபடுத்துவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 9

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (15.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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