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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 6:06 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று உற்றார்-உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அமையும். சிலருக்கு வீடு, மனை வாங்கும் கனவுகளும் நனவாகும். கடன்கள் அனைத்தும் குறையும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற் றம் அடைய பாடுபடுவீர்கள். கல்வி தொடர்பான பயணம் செல்ல நேரிடலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 9

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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