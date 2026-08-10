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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:57 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று தொழில், வியாபாரத்தில் இதுநாள்வரை நிலவிய நலிவுகள் மறைந்து ஏற்றமான பலனை ஏற்படுத்தும். மறைமுக எதிர்ப்புகளும் போட்டி பொறாமைகளும் விலகும். கூட்டுத்தொழிலிலும் கூட்டாளிகளின் ஒற்று மையான செயல்பாட்டால் பெரிய முதலீடுகளையும் எளிதில் ஈடுபடுத்தி லாபம் காண முடியும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: மஞ்சள், பச்சை, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 9

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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