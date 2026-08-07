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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 6:08 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று நண்பர்களால் தேவையற்ற பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்பதால் எதிலும் சற்று கவனமுடன் நடந்து கொள்வது நல்லது. விளையாட்டுப்போட்டி, பேச்சுப்போட்டி போன்றவற்றாலும் ஓரளவுக்கு முன்னேற்றங்களை அடைய முடியும். அரசுவழியில் ஆதரவு கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 9

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (07.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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