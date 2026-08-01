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இன்று புதிய வேலை வாய்ப்புகள் தகுதிக்கேற்றபடி அமையும். பெண்கள் குடும்பத்தில் நிம்மதியற்ற நிலை நீடிக்கும். கணவன்-மனைவியிடையே கருத்து வேறுபாடுகள், வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட்டாலும் பெரிய கெடுதிகள் உண்டாகாது. உடல்நிலையில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் தோன்றி மறையும்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: பச்சை, ஆரஞ்சு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 6
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விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil
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