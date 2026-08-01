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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:54 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று புதிய வேலை வாய்ப்புகள் தகுதிக்கேற்றபடி அமையும். பெண்கள் குடும்பத்தில் நிம்மதியற்ற நிலை நீடிக்கும். கணவன்-மனைவியிடையே கருத்து வேறுபாடுகள், வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட்டாலும் பெரிய கெடுதிகள் உண்டாகாது. உடல்நிலையில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் தோன்றி மறையும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: பச்சை, ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 6

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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