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இன்று திருமண சுபகாரியங்களுக்கான முயற்சிகளில் தடைகளுக்குப் பின்னே அனுகூலப்பலனை அடையமுடியும். எதையும் சமாளித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். தொழில், வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு போட்டி பொறாமைகள் விலகி புதிய வாய்ப்புகள் தேடிவரும். செலவும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் நிம்மதி குறையும் படியான சூழ்நிலை உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: வெள்ளை, சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 4, 5
Summary
விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (02.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil
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