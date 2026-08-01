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இன்று எடுத்த காரியத்தை செய்து முடிப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம். அடுத்தவர் ஆலோசனையை கேட்டாலும் முடிவில் சொந்த அறிவில் செயல்படுவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் முழுஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டாலும் ஞாபக மறதி, மந்தநிலை ஏற்படும். இதனால் பெற்றோர், ஆசிரியர்களின் அதிருப்திக்கு ஆளாக நேரிடும்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 7
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விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil
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