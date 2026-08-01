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தினப் பலன்கள்

விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 6:19 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று எடுத்த காரியத்தை செய்து முடிப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம். அடுத்தவர் ஆலோசனையை கேட்டாலும் முடிவில் சொந்த அறிவில் செயல்படுவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் முழுஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டாலும் ஞாபக மறதி, மந்தநிலை ஏற்படும். இதனால் பெற்றோர், ஆசிரியர்களின் அதிருப்திக்கு ஆளாக நேரிடும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 7

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (04.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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