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விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.08.2026)

விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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விருச்சிகம் - விருச்சிகம்

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 5:54 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று எவ்வளவுதான் பாடுபட்டாலும் நல்ல பெயரை எடுக்க முடியாத நிலை உண்டாகும். உற்றார்- உறவினர்களே தேவையற்ற பிரச்சினைகளை உண்டாக்குவார்கள். கடன்காரர்களும் மிகவும் தொல்லை கொடுப்பார்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகரித்து உடல்நிலை சோர்வடையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9

Summary

விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (12.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil

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