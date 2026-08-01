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தினப் பலன்கள்

மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (16.08.2026)

மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மீனம் - மீனம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 4:16 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கடன்கள் குறையும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். எல்லாவகையிலும் ஓரளவுக்கு ஏற்றம் மிகுந்த பலன்களை அடைவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். சுபகாரியங்கள் தடைகளுக்குப்பின் கைகூடும். மாணவர்களுக்கு கல்வி தொடர்பான விஷயங்களில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. கூடுதல் கவனத்துடன் பாடங்களை படிப்பது வெற்றிக்கு உதவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5

Summary

மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (16.08.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil

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