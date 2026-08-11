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தினப் பலன்கள்

மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026)

மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மீனம் - மீனம்

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 6:10 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கணவன்-மனைவியிடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். உற்றார்-உறவினர்களின் ஆதரவு மகிழ்ச்சியளிக்கும். பணவரவுகள் தாராளமாக அமைவதால் தேவைகள் யாவும் பூர்த்தியாகும். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறக்கூடிய நாள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் கூடுதலாக உழைக்க வேண்டி இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5

Summary

மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil

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