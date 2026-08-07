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தினப் பலன்கள்

மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (08.08.2026)

மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மீனம் - மீனம்

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 6:02 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று அரசியல்வாதிகள் முன்கோபத்தைக் குறைத்துக்கொண்டு பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடித்தால் மட்டுமே பதவியினைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளமுடியும். உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் பணிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது உத்தமம். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற் றம் அடைய பாடுபடுவீர்கள். கல்வி தொடர்பான பயணம் செல்ல நேரிடலாம்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 5

Summary

மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (08.08.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil

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