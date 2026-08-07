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இன்று அரசியல்வாதிகள் முன்கோபத்தைக் குறைத்துக்கொண்டு பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடித்தால் மட்டுமே பதவியினைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளமுடியும். உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் பணிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது உத்தமம். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற் றம் அடைய பாடுபடுவீர்கள். கல்வி தொடர்பான பயணம் செல்ல நேரிடலாம்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: ஆரஞ்சு
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 5
Summary
மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (08.08.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil
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