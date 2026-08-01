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தினப் பலன்கள்

மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (06.08.2026)

மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மீனம் - மீனம்

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 5:47 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று சுபவிரைய செலவுகள் அதிகரிக்கும். அடுத்தவருக்கு உதவிகள் செய்யும் போது கவனம் தேவை. எடுத்த காரியத்தை செய்து முடிப்பதில் தாமதம் உண்டாகலாம். வெளியூர், வெளிநாடு களிலிருந்தும் ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்பும், கூட்டாளிகளின் ஆதரவும் மனமகிழ்ச்சியை உண்டாக்கிவிடும். வாங்கிய வங்கிக்கடன்களையும் அடைத்துவிடுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: நீலம், வெளிர் பச்சை, ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9

Summary

மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (06.08.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil

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