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தினப் பலன்கள்

மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026)

மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மீனம் - மீனம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 6:07 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று கெடுபிடிகள் அதிகரிப்பதால் கிடுக்குப் பிடியான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். கலைஞர்கள் எதிர்பார்க்கும் வாய்ப்புகள் தடையின்றிக் கிட்டும். வரவேண்டிய பணத்தொகைகளும் எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும். வெளியூர், வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதன்மூலம் அனுகூலமான பலன்களும் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, ஆரஞ்சு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9

Summary

மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (03.08.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil

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