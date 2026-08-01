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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (17.08.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 4:36 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று புதிய ஆர்டர்கள் கிடைப்பது தாமதப்படும். பங்குதாரர்களுடன் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் நீங்கும். எதிர்பாராத வீண்விரயங்கள், தேவையற்ற செலவுகள் உண்டாகும். பணவிஷயத்தில் மட்டும் பிறருக்கு வாக்குறுதி கொடுப்பது, முன்ஜாமீன் கொடுப்பது போன்றவற்றைத் தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை குறையக்கூடிய சம்பவங்கள் நடைபெறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, அடர் நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 6

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (17.08.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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