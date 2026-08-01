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தினப் பலன்கள்

மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (18.08.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 5:43 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று வாக்குவன்மையால் காரியங்களில் அனுகூலம் ஏற்படும். வேளை தவறி உண்ண வேண்டி இருக்கும். வாகனம், வீடு ஆகியவற்றால் செலவு ஏற்படும். முடிந்தவரை பேச்சில் நிதானத்தைக்கடைப்பிடிப்பது, பிறர் விஷயங்களில் தலையீடு செய்யாதிருப்பது, குடும்ப விஷயங்களை பிறரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளாதிருப்பது உத்தமம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை, மஞ்சள், நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5, 7

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (18.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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