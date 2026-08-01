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இன்று வாக்கு வன்மையால் காரியங்கள் வெற்றி பெறும். ஆன்மிக எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். முன்கோபத்தைக் குறைத்துக் கொண்டு பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. உத்யோகஸ்தர்கள் சரிவரச்செய்து முடிக்க முடியாமல் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவுகளை இழப்பார்கள்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: மஞ்சள், கருநீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 4
Summary
சிம்மம் இன்றைய ராசி பலன் (20.08.2026) | Simmam Rasipalan Today | Leo Horoscope Today Tamil
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