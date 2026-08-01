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இன்று உடல் ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனம் செலுத்துவது நல்லது. குடும்பத்தில் உள்ளவர்களாலும் மருத்துவச்செலவுகள் ஏற்படும். உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பது உத்தமம். பணவரவுகள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்தாலும் எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு திட்டமிட்டு செய்தாலும் காரியங்களில் தடை ஏற்படும். எதிர்பாராத செலவு உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5
Summary
துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (20.08.2026 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil
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