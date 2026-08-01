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மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (21.08.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
Published On :31 வினாடிகள் முன்பு

இன்று பயன் தராத முயற்சிகளை தவிர்ப்பது நன்மை தரும். உடல்நிலையில் அடிக்கடி பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு மருத்துவச்செலவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும். மனைவி, பிள்ளைகள்வழியிலும் நிம்மதியற்ற நிலையே நீடிக்கும். பொருளாதாரநிலையிலும் தடைகள் ஏற்படும் என்பதால் எல்லாவகையிலும் முடக்கங்கள் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்மை, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 6, 9

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (21.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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