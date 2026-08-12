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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (12.08.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 5:50 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றமான பலன்கள் உண்டாகும். எதிர்பாராத திடீர் தனசேர்க்கைகளும் கிடைக்கப்பெறும். குடும்பத்திலிருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் விலகி கணவன்-மனைவியிடையே ஒற்றுமை பலப்படும். பிரிந்த உறவினர்களும் தேடிவந்து ஒற்றுமை பாராட்டுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (12.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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