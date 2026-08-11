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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 5:59 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று மக்களுக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதிகளைக் காப்பாற்ற முடியும். பதவிக்கு இருந்த இடையூறுகள் விலகி எதிர்பார்க்கும் உயர்வுகளை அடைவீர்கள். உங்களின் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். குடும்பத்தில் உறவினர் வருகை இருக்கும். தேவையற்ற வீண் பேச்சுக்களை குறைப்பதன் மூலம் குடும்பத்தில் அமைதி ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5, 9

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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