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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.08.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:52 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று எடுத்த காரியத்தை செய்து முடிப்பதில் தாமதம் உண்டாகலாம். எல்லாப் பணிகளிலும் புதுத்தெம்புடனும், பொலிவுடனும் ஈடுபடுவீர்கள். எதிர்பாராத பயணங்களும் அதன்மூலம் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பவங்களும் நடைபெறும். மனதில் உற்சாகம் பிறக்கும். . மாணவர்கள் கல்வியில் வெற்றி பெற தடைகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். வீண் அலைச்சலை தவிர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்டநிறம்: நீலம், இளஞ்சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 5

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (10.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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