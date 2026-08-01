தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (21.08.2026)
தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
தனுசு - தனுசு
இன்று பழைய சிக்கல்கள் தீர்வதில் தாமதம் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினைகள், செரிமானக் கோளாறு, கைகால், மூட்டுகளில் வலி போன்றவை ஏற்படும். உற்றார்-உறவினர்களின் ஆதரவைப்பெற சில நேரங்களில் அவர்களை மிகவும் அனுசரித்துச்செல்ல வேண்டி இருக்கும்.
அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, கருநீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 4
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (21.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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