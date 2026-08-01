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தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (21.08.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

தனுசு daily predictions

தனுசு - தனுசு

Published On :31 வினாடிகள் முன்பு

இன்று பழைய சிக்கல்கள் தீர்வதில் தாமதம் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினைகள், செரிமானக் கோளாறு, கைகால், மூட்டுகளில் வலி போன்றவை ஏற்படும். உற்றார்-உறவினர்களின் ஆதரவைப்பெற சில நேரங்களில் அவர்களை மிகவும் அனுசரித்துச்செல்ல வேண்டி இருக்கும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: சிவப்பு, கருநீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 4

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (21.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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