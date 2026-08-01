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இன்று தொழில்ரீதியாக சில போட்டிகளைச் சந்திக்கநேரிடும். கூட்டாளிகளிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரிக்கும். வாடிக்கையாளர்களை அனுசரித்து செல்வது நன்மை தரும். குடும்பத்தில் கணவன்-மனைவி இடையே ஒற்றுமை குறையும். உற்றார்-உறவினர்களை அனுசரித்து நடந்துகொள்வது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 2, 7
Summary
தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (15.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil
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