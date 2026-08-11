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தினப் பலன்கள்

தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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தனுசு - தனுசு

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 6:07 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று தொழில் வியாபாரத்தில் மெத்தன போக்கு காணப்படும். கொடுக்கல்-வாங்கலிலும் எதிர்பார்த்த லாபம் அமையும். பெரிய மனிதர்களின் நட்பு அனுகூலப்பலனை உண்டாக்கும். தடைப்பட்ட திருமண சுபகாரியங்கள் தடபுடலாக நிறைவேறும். பணம் பலவழிகளில் தேடிவந்து உங்கள் பாக்கெட்டை நிரப்பும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (11.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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